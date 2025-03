Dall’alt della Stradale alla casa circondariale . In manette clandestino per traffico di droga

Da un alt per un normale controllo della Stradale di Mese lungo la provinciale a Piantedo al carcere di Sondrio. È successo nella notte tra venerdì e sabato, quand gli agenti hanno scoperto che dei 4 occupanti la Polo fermata - tre marocchini, due uomini e una donna e pure una bimba di soli 2 anni - accanto al guidatore sedeva un passeggero senza documenti che una volta accompagnato in questur per i rilievi dattiloscopici volti a risalire alla sua identità, è risultato essere clandestino, classe ’87 e destinatario di un ordine di espulsione e di un ordine di custodia cautelare disposto dal Tribunale di Piacenza in seguito a un’indagine per traffico di droga. I controlli effettuati dai poliziotti sui documenti del marocchino alla guida hanno invece consentito di scoprire che era destinatario di una procedura di "rintraccio" perché in passato aveva utilizzato l’auto di un prestanome. S.B.