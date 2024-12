Legnano, azienda dona 2.500 euro ai suoi mille dipendenti per Natale

Legnano (Milano) – In un anno segnato da sfide globali e nuove opportunità, Ltc Group, azienda con sede in via Novara a Legnano, ha scelto di chiudere il 2024 con un gesto significativo nei confronti dei suoi dipendenti. Durante la tradizionale festa natalizia, la famiglia Bertelli, insieme alla dirigenza aziendale, ha annunciato a sorpresa un premio straordinario di 2.500 euro netti per ciascuno dei 1.000 collaboratori. Un riconoscimento importante che punta a valorizzare il capitale umano, definito dalla stessa azienda come il “cuore pulsante” della sua crescita.

Fondata nel 1957 a Legnano, Ltc Group è oggi un leader mondiale nella produzione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori, componenti strategici per applicazioni industriali nella generazione e distribuzione di energia. La capacità di coniugare tradizione e innovazione ha permesso al gruppo di consolidare una presenza internazionale sempre più forte. Ltc Group ha raggiunto dimensioni globali grazie a sei stabilimenti produttivi in Italia – tra cui quello storico di Legnano – e due sedi operative a Dubai, con il secondo stabilimento completato nel 2024.

A rafforzare la crescita internazionale si aggiunge la recente apertura di un nuovo impianto produttivo a Taiwan nel 2023 e un ambizioso progetto annunciato in Canada, ulteriore conferma della strategia di espansione del gruppo verso mercati globali ad alta competitività. L’azienda ha sottolineato come questa crescita sia strettamente legata a investimenti continui in innovazione tecnologica e sostenibilità. “Guardando al futuro – conclude Ltc Group – continueremo a investire in ricerca e sviluppo per consolidare la nostra leadership mondiale e affrontare con successo le sfide energetiche del domani.”