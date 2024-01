Don Maurizio: una vita spesa vicino agli ultimi

Padre Maurizio Binaghi è stata la figura di riferimento per il gruppo di giovani della Parrocchia di Busto Garolfo durante la loro vacanza in Kenya nei primi giorni del nuovo anno. Classe 1962 nato proprio in terra bustese, padre Maurizio dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto la sua missione negli Stati Uniti portando l’esperienza oratoriana tra i difficili sobborghi di Chicago in Illinois. Dopo un decennio d’intensa attività caratterizzata da importanti successi in ambito educativo tra i giovani e i carcerati della metropoli statunitense, nel 2015 un nuovo incarico lo ha portato nel continente a lui più caro, quello africano. Nairobi capitale a due facce del Kenya è da allora la sua nuova terra di missione.

A Korogocho, una baraccopoli lungo il perimetro esterno della capitale ha costruito centri ricreativi, scuole, luoghi di preghiera e d’incontro sulle orme dello stile oratoriano milanese. Nel dicembre 2018 è stato nominato dal presidente della Repubblica cavaliere dell’ordine della Stella d’Italia per i meriti conseguiti in terra di missione portando prestigio all’Italia. P.M.