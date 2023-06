Distratti sulla Statale Tamponamenti e paura

di Graziano Masperi

MAGENTA

Due tamponamenti causati da curiosi che si sono distratti mentre guardavano un incidente stradale. Danni ai mezzi ma, per fortuna, nessun ferito. Tutto è cominciato poco dopo le 8 di ieri mattina lungo la strada statale 11 dove un automobilista, proveniente da Novara e diretto verso Magenta, si apprestava a svoltare a sinistra all’altezza di Boffalora sopra Ticino. Nella stessa direzione di marcia proveniva un uomo in scooter che avrebbe azzardato il sorpasso. I due mezzi si sono toccati e il motociclista è caduto riportando ferite.

Soccorso dall’equipaggio della Croce Bianca e dall’autoinfermieristica è stato accompagnato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Giunta sul posto, naturalmente, anche la Polizia locale di Boffalora sopra Ticino per i rilievi. Mentre gli agenti erano impegnati a ricostruire la dinamica e nel raccogliere le testimonianze dei coinvolti ecco che si verifica il primo tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli. Tutto dovuto ad una distrazione mentre si gettava lo sguardo verso l’ambulanza colti dalla curiosità di vedere cosa fosse successo. La Polizia locale, appurato che non vi fossero feriti, ha invitato i coinvolti ad effettuare la constatazione amichevole. Non passano che10 minuti ed ecco che si verifica il secondo tamponamento. Stessa modalità, dovuta ad una irrefrenabile curiosità di guardare l’incidente a bordo strada. Tre i veicoli coinvolti e, anche in questo caso, nessun ferito.

Sempre ieri, nel primo pomeriggio, si è verificato un altro incidente ad Abbiategrasso. Un 66enne in auto si è scontrato con un camion che usciva in retro lungo via Pacinotti. Le sue condizioni sono apparse gravi e sul posto è giunto anche l’elisoccorso. Proprio in eliambulanza il 66enne è stato trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia. Giunti in via Pacinotti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi.