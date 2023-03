Disabili assunti dalla Comunità Montana

Un nuovo impiego per otto persone con disabilità: succede nell’Alto Varesotto, grazie ad un bando di Asst Sette Laghi e Regione Lombardia, promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano tramite il Nil (Nucleo Inserimento Lavorativo). I lavoratori appartenenti alle categorie protette hanno da poco iniziato il loro percorso occupazionale come coadiutore amministrativo e operatore tecnico. Dalla portineria all’accoglienza, da mansioni amministrative base ad impieghi più operativi, le risorse vengono inserite in diverse aziende del territorio da Luino a Besozzo. L’obiettivo che si prefigge l’ufficio preposto di Comunità Montana è quello di creare un’offerta che abbracci le esigenze occupazionali dell’Alto Verbano e possa dare alle categorie svantaggiate la giusta gratificazione e crescita professionale. Il servizio di inserimento lavorativo, in questo caso specifico attivato tramite bando Asst, ha il compito di trovare le risorse adatte per quella specifica mansione e collocare la persona giusta nel posto giusto in piena sintonia con l’esigenza imprenditoriale.

I lavoratori in questione potranno beneficiare di un contratto a tempo determinato di 12 mesi a 25 ore settimanali. "Otto persone che troveranno occupazione sul territorio, di questi tempi è già una grande notizia", commenta Emilio Ballinari, assessore alle politiche sociali della Comunità montana. Gli addetti sono residenti nei comuni di Laveno Mombello, Cuveglio, Besozzo, Castello Cabiaglio e Cocquio Trevisago. "L’ente - continua - è fortemente impegnato a dare delle risposte per quanto concerne le opportunità lavorative delle persone disabili. Risorse, inoltre, che potenzialmente non andranno a gravare sulle amministrazioni locali in questo periodo grigio per i bilanci".

Lorenzo Crespi