"Diamo lavoro" In tirocinio cinquantenne

Un nuovo tirocinio che ha come obiettivo finale un’assunzione definitiva: è questo il primo frutto della collaborazione tra la Fondazione Sant’Erasmo e il servizio "Diamo lavoro". Lo strumento di politica attiva del lavoro, attivato dalla Fondazione San Carlo e gestito a Legnano attraverso la Caritas Ambrosiana, funziona. Ne sa qualcosa un uomo di 58 anni, che ha avuto accesso a un tirocinio di tre mesi finanziato, che lo impegna in lavori di manutenzione generale. Se tutto andrà come previsto, l’intenzione è di arrivare poi a un contratto definitivo in seno alla Fondazione Sant’Erasmo, a conclusione di questo periodo di prova. "È confortante sapere che anche esistono realtà per trasformare la teoria delle politiche attive del lavoro in interventi concreti - è il commento del direttore della Fondazione, Livio Frigoli -. A noi sono bastate poche settimane per dar forma alla collaborazione, siamo convinti che anche altre aziende potranno trovare un supporto nella formula di Fondazione San Carlo. Tutto questo a vantaggio di chi, non più giovane, ha la necessità di lavorare e reinventarsi". Lo sportello "Diamo lavoro" è aperto alla Caritas di piazza San Magno il mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30. Info al numero 3711207105 o mail [email protected] S.V.