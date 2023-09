Detenuto sferra un pugno alla guardia Agente in ospedale per la frattura al volto

Ancora un’aggressione a un agente della penitenziaria nel carcere di Busto Arsizio. "È stata una mattinata di assurda follia – ha detto il segretario regionale per la Lombardia del sindacato Sappe, Alfonso Greco –. Un detenuto di origine straniera ha aggredito senza alcun motivo un agente scelto della polizia penitenziaria, sferrandogli un pugno al volto. Il collega è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed è ancora in attesa di prognosi per una frattura scomposta al volto. Il personale è sempre più stanco delle continue aggressioni e violenze subite e auspica in un celere intervento da parte dell’amministrazione a livello nazionale. Non ci sono più parole per descrivere le gravi condizioni di disagio lavorativo in cui versa la polizia penitenziaria".

Rosella Formenti