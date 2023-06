Deragliamento treno merci a Luino, tavolo prefettizio per la sicurezza ferroviaria Il 7 giugno una frana ha causato il deragliamento di un treno merci in transito nella galleria del Sasso Galletto. Il prefetto ha convocato un tavolo per discutere di sicurezza ferroviaria e partiranno presto i lavori di illuminazione della galleria.