Magenta, degrado alle case Aler di via Barbieri: “Vivere qui è diventato impossibile”

Muffe nelle abitazioni, auto abbandonate da tempo, manutenzione assente e poi c’è sempre chi non ha casa e cerca di entrare come abusivo. Sono i problemi di sempre alle Aler di Pontevecchio di Magenta, palazzine della metà degli anni ‘70. Alcuni inquilini indicano due auto. "Sono li da tempo memorabile – commentano – abbandonate, nonostante le sollecitazioni perché vengano rimosse continuano a rimanere in quel posto". Veicoli che appartenevano a persone che hanno lasciato l’appartamento abbandonando l’auto. La maggior parte degli inquilini sono anziani. Erano i primi assegnatari e dopo anni lamentano le difficoltà nel raggiungere la loro casa. "Non c’è un ascensore – dicono – Non è mai stato fatto e adesso, che ci troviamo in condizioni di fragilità, cosa facciamo?". Per non parlare degli appartamenti vuoti. Sembra quasi un paradosso in un’epoca in cui c’è fame di alloggi e si trovano case libere. Almeno tre di media per ogni palazzina del complesso di via don Barbieri. "Non vengono messi a disposizione perché Aler non ha i soldi per le manutenzioni – afferma Gianangelo Bighiani, per tanti anni attivo nel Sicet, il sindacato inquilini –. C’è da dire anche che una volta il bando era generale, oggi lo si fa per una casa specifica tenendo conto della metratura, del numero di persone e di altro ancora. Cosa che complica notevolmente le cose. Aggiungiamo poi che se Aler non fa la manutenzione molti appartamenti non sono abitabili e non possono essere concessi". Non ultimo c’è il problema degli abusivi.

Soltanto la scorsa settimana un’inquilina ha chiamato Aler perché due persone stavano sfondando la porta di un appartamento per entrare. "Il complesso di Pontevecchio è tenuto in ordine grazie agli inquilini – ha detto il consigliere regionale Simone Negri del Pd che ieri ha svolto un sopralluogo in tutte le Aler di Magenta – ma anche qui, come ovunque, si paga il prezzo di anni e anni di manutenzioni non fatte. Da parte nostra possiamo lavorare su due fronti. Da un lato segnalare gli interventi da fare come per le case rosse di via Sanzio dove abbiamo rinvenuto un cumulo impressionante di rifiuti in uno scantinato. E dall’altro aprire una sessione di bilancio a livello regionale chiedendo più risorse". Esistono casi umani alle Aler di Pontevecchio. Numerosi inquilini segnalano una situazione igienico sanitaria tremenda in una appartamento ma intervenire non è semplice.