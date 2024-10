Danni da maltempo e continui cantieri: si riasfaltano le strade

Tra i lavori per l’interramento della fibra, le fognature, e gli altri impianti del sottosuolo, sono numerose le strade della città che oltre a pagare i danni delle condizioni meteo si sono trasformate con il tempo in veri e propri patchwork su diversi livelli e con enormi buche da evitare: per provare a risolvere almeno in parte questi problemi, questa settimana sono partiti diversi cantieri stradali che coinvolgono alcune delle direttrici messe peggio. Primo, per lunghezza del tratto stradale coinvolto, è l’intervento in via XXIX Maggio, che interessa la direttrice da Piazza Monumento a via Montebello ed è di gran lunga l’intervento che richiederà un maggior tempo per il completamento.

La quasi completa riasfaltatura di via XXIX Maggio, attesa da anni, sarà effettuata senza interrompere il passaggio dei veicoli, ma avverrà con restringimento della carreggiata e divieto di sosta nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. Questi si svolgeranno, sempre nella fascia oraria 8.30 – 17, in tre step successivi: la fresatura, la messa in quota dei tombini e l’asfaltatura. I lavori hanno anche un fine ultimo ben preciso perché, una volta terminata l’asfaltatura, si procederà tracciando la segnaletica orizzontale che comprende gli elementi relativi al percorso ciclabile del tratto della Linea 2 della Bicipolitana. La conclusione dell’intervento è prevista entro la fine del mese.

A seguire, è prevista la riasfaltatura di viale Toselli nel tratto fra le vie Bissolati e Strobino: anche in questo caso il traffico veicolare non sarà interrotto, ma dovrà procedere, nel tratto interessato dai lavori fra le 8.30 e le 17, su una sola corsia per senso di marcia. Nella stessa zona si procederà, infine, anche all’asfaltatura del tratto di via Santa Caterina compreso fra viale Toselli e viale Gorizia. In questo caso il traffico veicolare, in orario di cantiere, quindi fra le 8.30 e le 17, sarà regolato da un senso unico alternato. I due interventi si concluderanno entro mercoledì 30 ottobre. Altra via interessata dai lavori di asfaltatura da questa settimana è la Cristoforo Colombo, nel tratto fra Piazza del Popolo e via Flora.

P.G.