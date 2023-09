Danni all'Abbazia di Morimondo: chiesto lo stato di calamità

I recenti temporali che si sono abbattuti sull’Abbiatense hanno causato danni notevoli al complesso dell’Abbazia. In particolare alle coperture del monastero, nella zona del dormitorio, che in parte sono state divelte dalla forza del vento. L’amministrazione comunale, che è proprietaria del bene posto sotto la tutela della Sovraintendenza, per questo motivo ha chiesto lo stato di calamità naturale, in modo da poter ricevere i fondi necessari al recupero della copertura danneggiata. Numerosi sono stati anche i danni segnalati dai cittadini che risiedono in paese e nelle varie cascine sparse nelle campagne a causa di piante divelte, alberi caduti sulle strade e sulle proprietà, strade interrotte per diverse ore. All’ufficio tecnico si stanno raccogliendo le certificazioni dei danni e delle stime dei fondi necessari per la risistemazione.