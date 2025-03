Dai prodotti locali alle gite in bici. Il weekend è all’insegna del green

Inizia il conto alla rovescia per "Abbiategreen: il bello di vivere green", manifestazione eco sostenibile di Abbiategrasso e nuova veste della tradizionale Fiera di Marzo. La Kermesse a entrata gratuita si terrà nel weekend e sarà inaugurata domani alle 9.30, all’Auditorium dello Spazio Fiera con una cerimonia cui parteciperanno il sindaco Cesare Nai e Valter Bertani, vicepresidente di Cittaslow e assessore alla Tutela del Paesaggio e dell’ambiente, Attività Produttive e Manifestazioni Fieristiche. Varie le zone cittadine interessate dall’evento.

La principale sarà il Quartiere Fiera aperto, in entrambe le giornate, dalle 9.30 alle 19.30 mentre, gli eventi collaterali si terranno nelle vie di Abbiategrasso, in piazza Marconi, piazza Castello e l’ex convento dell’Annunciata, in via Pontida. In questo luogo domani dalle 9.30 alle 12.30, si svolgerà “ABModel”, mostra e concorso di modellismo. La premiazione si svolgerà alle 15.30. Temi dell’edizione di quest’anno, saranno la mobilità dolce, le coltivazioni a chilometro zero e biologiche, le buone pratiche e il riciclo, con un focus sulle Comunità energetiche rinnovabili. All’esterno del Quartiere Fiera, tra le molte attività domani la Pro Loco cittadina proporrà “Com’è fatta e come vola una mongolfiera?”, visita guidata durante cui si potrà conoscere una mongolfiera a 360 gradi. La visita sarà completa di set scenografico e mini sketch a tema volo. Domenica sarà offerta la possibilità di un volo vincolato in mongolfiera, idoneo per adulti e bambini. Per prenotare, telefonare al 9294692464 oppure scrivere a postmaster@prolocoabbiategrasso.it. Il Parco del Ticino sarà presente al Quartiere Fiera, con uno stand incentrato sul progetto “Mab Unesco; Ticino Val Grande Verbano”, in cui si troveranno opuscoli informativi riguardo la riserva Mab Unesco, di cui fa parte il Parco medesimo. Seconda proposta sarà “La Villa del Bosco”, stand della Darsena Bighiani, a cura dell’Associazione Ramo dei Boggetti, in collaborazione con il Parco del Ticino. Non mancheranno, infine, i produttori del Parco.

Diverse anche le attività verdi proposte per mantenersi in forma, senza perdere il contatto con la natura. Per entrambe le giornate, alle 15.30, si potrà partecipare alla "Camminata Metabolica", guidata da Michela Lovati. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare, telefonando al 3382431894 oppure scrivendo a michelalovati77@gmail.com. Di nuovo, sabato 22, alle 10.30, si terrà il "Tour in bicicletta" di Fiab Abbiateinbici. Partendo dal parcheggio della Fiera, si arriverà alla Cascina Morosina, in cui si produce la birra. Alle 15.30, si svolgerà un secondo tour in bici, in cui si visiterà la Cascina Gambarina. I tour sono gratuiti, la prenotazione obbligatoria, da effettuare sul portale di Abbiategrasso da Vivere.