Da una candela, le fiamme Fuoco e fumo nel palazzo: sedici persone evacuate

di Paolo Mattelli

Momenti di paura ieri mattina attorno alle nove e mezza in via Masaccio a Busto Arsizio. Da un appartamento situato all’interno di un complesso condominiale, nel quartiere Sant’Anna, è divampato un incendio che si è in pochi minuti propagato agli appartamenti vicini e ha prodotto una densa nuvola di fumo. I residenti messi in allarme dalle fiamme e dal fumo che fuoriuscivano dalle finestre, e che avevano già raggiunto il vano scale, hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate due autopompe, un’autoscala e un altro mezzo di supporto per raggiungere l’appartamento situato al primo piano. Nel giro di poco tempo le fiamme sono state domate, mentre l’area è stata successivamente messa in sicurezza e dichiarata inagibile. Per le sedici persone che si trovavano all’interno del complesso residenziale si è resa necessaria l’evacuazione. Per nove di loro in particolare, fra cui due carabinieri, si è proceduto con il ricovero in ospedale – allertate le strutture di Busto, Legnano e Gallarate – per i postumi derivanti dall’intossicazione da monossido di carbonio. Pericolo scampato in particolare, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, per una famiglia – composta da una bambina di quattro anni, dal fratello di undici e dai loro genitori – rimasta intrappolata all’interno di un appartamento. Genitori e bambini che hanno letteralmente rischiato di morire se non fossero stati tratti in salvo dai militari dell’Arma. Ancora tutte da accertare le cause dell’incendio, anche se la principale “indiziata“ pare essere una candela che sarebbe rimasta accesa all’interno di una cucina al primo piano del condominio, scatenando in pochi secondi le fiamme. "Il bilancio dei danni sarebbe potuto risultare ben più grave se l’incendio fosse divampato a notte fonda, con residenti immersi nel sonno", hanno confessato i soccorritori.

Quello di ieri mattina a Busto Arsizio non è stato l’unico intervento per i vigili del fuoco dell’Alto Milanese. Intorno alle undici e mezza, a Nerviano, a essere interessato da un incendio è stato un capannone della Elgon, azienda specializzata nella produzione di cosmetici, nella zona industrial di via Bergamina. Un denso fumo nero, visibile a distanza di qualche chilometro, si è diffuso nella zona ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.