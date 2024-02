Crolla il controsoffitto: appartamento inagibile, famiglia allontanata

Cinque giorni di pioggia pressoché ininterrotta e alla fine il controsoffitto del bagno ha ceduto. Poteva finire in tragedia quanto accaduto ieri pomeriggio in una casa di corte fatiscente di via Milano, zona Sempione, a Legnano. A cedere per le infiltrazioni prima di umidità, e poi d’acqua, è stato appunto il controsoffitto dell’appartamento (vetusto) nel quale si trovavano una donna di origini marocchine e i suoi tre figli.

L’allarme è scattato appunto nel pomeriggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di via Leopardi e un equipaggio della Polizia locale. È bastato un sopralluogo di pochi minuti per dichiarare inagibile l’appartamento. La donna è i figli – seguiti dai servizi sociali – hanno trovato una sistemazione provvisoria a casa di amici. Si è reso necessario anche l’intervento dei tecnici della rete elettrica e del gas che hanno provveduto a staccare le utenze.