“Crocus“. Incontro con Mondani

Sabato 18 gennaio a Corbetta, appuntamento con “Crocus – Il segreto della stele sul Naviglio“ di Gigi Mondani. Alle 10.30, presentazione del romanzo alla Biblioteca Comunale, con l’autore in dialogo con Rita Sozzi. Il romanzo, edito da Meravigli Editore, narra un amore impossibile tra due giovani, Paolo Amodeo e Stellina, attraversando la storia milanese. “Gigi“ Mondani è nato a Vittuone nel 1953. Insegnante di Educazione fisica nella Scuola Secondaria di primo grado, oggi in pensione, è appassionato di ogni sport, ma della bicicletta in particolare, mezzo che lo ha portato a viaggiare per il mondo.