Croce Rossa, Lilt e Saronno Point Onlus, un'alleanza per il bene del nosocomio di Saronno

Quasi 200 volontari fanno squadra, pur mantenendo le proprie specificità di servizio, per garantire la presenza nel presidio di piazzale Borella. E’ questo l’obiettivo di "Protagonisti del bene" un asse di volontariato attivato da Croce Rossa Italiana, Lilt e Saronno Point Onlus. E’ già stata attivata ufficialmente la collaborazione puntuale ed efficace tra tre grandi realtà operanti nel settore del volontariato, che quotidianamente offrono supporto ai pazienti dell’ospedale di Saronno nel diversi reparti operativi. Si tratta, quindi, di un sistema di collaborazione inter-player che permetterà (anche) di mantenere un servizio costante anche in caso di assenze nelle singole realtà: così non si verificheranno interruzioni nell’ambito delle opere di carattere socio-sanitario nel nosocomio. Inoltre, saranno effettuate migliorie e donazioni a cura di Saronno Point Onlus, come il rinnovamento dell’ingresso al day hospital oncologico e l’acquisto di nuove strumentazioni. S.G.