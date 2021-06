Legnano (Milano) 2 giugno 2021 - In settimana la città di Legnano ha raggiunto i 5.000 casi di positività al Covid-19 da inizio pandemia. Il mese di maggio si è chiuso con 173 nuovi casi, molti di meno del mese di aprile, ma 36 in più rispetto a maggio 2020 nonostante vaccinazioni, coprifuoco ed altri divieti che lo scorso anno non erano presenti.

Ieri i nuovi contagi a Legnano sono stati di solo una unità, valore identico a quello di martedì scorso. Il tasso di nuovi contagi settimanali per 100mila abitanti rimane di poco sopra la soglia dei 50 per la città del Carroccio mentre continua a calare a livello regionale e nazionale. Legnano città segna un incidenza di 51,3, la Lombardia 37,1 e l'Italia di 37,6. A Legnano, città di oltre 60mila abitanti, è attualmente ricoverata una sola persona per Covid.