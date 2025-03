Così con lo sport i giovani crescono

La sala conferenze dello Stadio "Giovanni Provasi" di Castellanza ha ospitato un incontro formativo di grande valore per il mondo del calcio giovanile. Circa 70 allenatori della Castellanzese e delle società appartenenti alla Galassia Neroverde, insieme all’intera dirigenza tecnica neroverde, hanno partecipato alla serata dedicata al tema "Il ruolo della comunicazione nell’allenamento dei giovani calciatori: costruire fiducia, motivazione e crescita". Relatrice dell’evento è stata Deborah Maradini (nella foto), psicologa esperta in pedagogia e comunicazione sportiva, che ha guidato i presenti in un percorso di approfondimento e riflessione sul ruolo cruciale della comunicazione nella formazione dei giovani atleti.

L’incontro ha ribadito come allenare non significhi solo insegnare tecnica o puntare al risultato, ma soprattutto accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita personale, in cui ogni parola, gesto e silenzio dell’adulto assume un valore educativo. Uno dei punti cardine affrontati è stato il potere della comunicazione nella costruzione della motivazione e dell’autostima. La dottoressa Maradini ha esplorato il concetto di motivazione intrinseca ed estrinseca, sottolineando l’importanza di stimolare senza umiliare e di gestire l’errore in modo costruttivo. Rilievo al valore del rinforzo positivo, che deve essere autentico e specifico, capace di valorizzare l’impegno e il processo più del solo risultato.

L’incontro si è concluso con una riflessione che ha toccato tutti i presenti: "Non alleno solo giocatori. Alleno persone che stanno imparando a conoscersi attraverso lo sport".

Ch.So.