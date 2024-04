Corse di addestramento al “Mari”. Prove generali per contrade e fantini

Un buon numero di spettatori per la prima giornata dedicata alle corse di addestramento in vista del Palio di Legnano del prossimo 26 maggio. La prima corsa ha visto la vittoria di Antonio Siri (fantino di Legnarello) con il cavallo vincitore del Palio dello scorso anno, davanti a Federico Arri (Sant’Erasmo), Gavino Sanna (San Bernardino) ed il legnanese Filippo Belloni. Dino Pes (portacolori di San Magno) ha vinto la seconda corsa, davanti a Federico Arri, Gavino Sanna e Valter Pusceddu, fortemente distanziato. Vittoria per Giuseppe Zedde (Sant’Ambrogio) nella terza prova, dietro di lui si sono piazzati Giosuè Carboni (che a maggio vedremo alla Flora), Giovanni Puddu e Giacomo Lo Manto. La quarta gara è stata vinta da Gavino Sanna davanti di pochissimo a Valter Pusceddu, terzo Antonio Siri e quarto Filippo Belloni. La quinta corsa, la prima del pomeriggio, è andata ancora a Dino Pes, che ha lasciato dietro di sè Silvano Mulas (fantino di San Domenico), Giuseppe Zedde e Giosuè Carboni. E’ Alessio Giannetti a vincere la sesta prova, davanti a Nicolò Farnetani ed Antonio Mula, con Silvano Mulas che ha fermato il proprio cavallo solo dopo due giri. Il fantino di San Martino Carlo Sanna ha vinto la settima corsa, superando Giosuè Carboni, Alessio Bincoletto ed Antonio Mula.

L’ottava ed ultima corsa della giornata è stata vinta dal portacolori di San Martino Carlo Sanna, secondo Alessio Bincoletto, terzo Federico Arri, mentre Jacopo Pacini conclude la sua corsa al secondo giro.