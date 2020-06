Legnano (Milano), 4 giugno 2020 - Non siamo ancora alla tanto attesa crescita zero, ma anche la giornata di ieri ha fatto registrare un aumento minimo dei nuovi casi di positività al test del tampone per il coronavirus. Il report di regione Lombardia ha segnalato solo quattro nuovi casi, concentrati in due dei quaranta Comuni che avevano almeno dieci positivi sul territorio. Abbiategrasso passa da 311 a 314 positivi al test e anche Cassinetta di Lugagnano aggiunge un nuovo positivo (11). Il totale cumulativo dei casi è ora di 2.937 positivi.

Nel frattempo Istat ha aggiornato al 30 aprile le tabelle con il numero di decessi nei mesi di marzo e aprile divisi per fascia d’età e raffrontati con quelli degli anni precedenti. Come prevedibile l’effetto sulla fascia over 85 è stato devastante: a Legnano, a fronte di una media di 47 decessi in questa fascia nei mesi di marzo e aprile degli anni dal 2015 al 2019, il 2020 ha fatto registrare, nello stesso periodo, 127 decessi: un aumento calcolabile nel 170% e che ha il coronavirus come sicuro protagonista.

Per tornare ai dati comunicati oggi da Regione Lombardia, ecco, Comune per Comune, il numero di positivi registrati dall’inizio dell’emergenza coronavirus: Legnano 592, Abbiategrasso 314, Parabiago 181, Magenta 163, Vittuone 147, Cerro Maggiore 117, Corbetta 105, Bareggio 90, San Vittore Olona 83, Villa Cortese 80, Nerviano 75, Sedriano 75, Busto Garolfo 74, Turbigo 70, Arluno 62, Inveruno 60, Mesero 57, Canegrate 50, Rescaldina 43, Castano Primo 42, Arconate 38, Marcallo Con Casone 35, Cuggiono 33, San Giorgio Su Legnano 33, Magnago 32, Ossona 29, Robecco Sul Naviglio 29, Santo Stefano Ticino 28, Casorezzo 27, Vermezzo Con Zelo 21, Motta Visconti 21, Cisliano 19, Robecchetto Con Induno 18, Dairago 17, Vanzaghello 14, Buscate 14, Ozzero 13, Boffalora Sopra Ticino 12, Albairate 12 E Cassinetta di Lugagnano 12.