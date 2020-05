Legnano (Milano), 17 maggio 2020 - Dal 29 marzo ad oggi era capitato solamente un’altra volta, lo scorso 3 maggio: dopo la serie di aumenti più o meno consistenti che hanno caratterizzato le ultime settimane, oggi a Legnano non è stato registrato nessun nuovo caso di positività al test del tampone per il coronavirus, così che il totale è sempre fermo a quota 557. Questo ennesimo segnale positivo è stato evidenziato nel report quotidiano presentato oggi da Regione Lombardia, che restituisce un riscontro ugualmente foriero di speranze un po’ per tutto il territorio.

Nei 36 Comuni dell’area del Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense che alla giornata di ieri avevano almeno dieci casi positivi al test, infatti, l’aumento complessivo dei positivi è misurato in sole sei unità. Il totale cumulativo dei contagi ufficializzati dal test del tampone è ora pari a 2.698 unità. Sono dunque sei i Comuni che hanno fatto registrare un aumento, sempre di una sola unità, dei positivi al test: Abbiategrasso (ora sono 303), Parabiago (176), Corbetta (97), Sedriano (67) Arluno (61) e Casorezzo (26). Negli altri trenta Comuni presi in considerazione, oggi non sono stati registrati nuovi casi di positività al test.