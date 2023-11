Corbetta, Luigi Buccino ucciso con coltellate alla gola dalla moglie. Poi, Vita Di Bono si taglia collo e polsi

Corbetta (Milano), 6 novembre 2023 – Tragedia a Corbetta, nel Milanese: ieri, domenica 5 novembre, si è consumato un omicidio-suicidio. A venti giorni dal ventinovesimo anniversario di matrimonio, Luigi Buccino, 54 anni compiuti a settembre, è stato ucciso dalla moglie, Vita Di Bono, 47 anni, che si è poi uccisa. Stando ai primi rilievi, l’uomo sarebbe stato colpito da coltellate mortali alla gola. La donna aveva tagli al collo e ai polsi.

Le immagini pubblicate su Facebook, risalenti a qualche anno fa, fanno pensare a una famiglia unita: ritratti con i due genitori e i due figli – il 24enne, che si trovava provvisoriamente a casa dei genitori per via di lavori di ristrutturazione a casa sua, e la primogenita, indipendente da anni –, le vacanze al mare e i festeggiamenti per l’anniversario di matrimonio nel 2014.

La serenità che sembra apparire dalle foto social, molto probabilmente era incrinata da alcuni problemi per una relazione forse giunta al capolinea. Stando a quanto emerso, la donna aveva problemi di natura psichica e aveva ricevuto cure all’ospedale di Magenta. Non solo: secondo il racconto di alcuni vicini, ascoltati dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, avrebbe anche tentato il suicidio in passato.

La scintilla, ieri, potrebbe essere stata una lite, l’ennesima: la donna avrebbe colpito l’uomo all’improvviso mentre riposava, uccidendolo. E poi si sarebbe uccisa a sua volta. La certezza è che a trovare i cadaveri, poco dopo le 15 di ieri, è stato il figlio di 24 anni. Sconvolto, ha immediatamente chiesto aiuto al 118, il quale a sua volta ha allertato i carabinieri. Così in via Piave sono arrivati i soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di marito e moglie, e i militari della Compagnia di Abbiategrasso.