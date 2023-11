Luigi Buccino ucciso a coltellate dalla moglie Vita Di Bono. I vicini: “Lei in cura, litigavano spesso”

Corbetta (Milano), 6 ottobre 2023 - Un paese sotto choc ieri Corbetta, dove già dalle 15 le Gazzelle dei carabinieri dislocate in via Oberdan e via Filzi impedivano l’accesso a via Piave. La casa dell’omicidio-suicidio, questa l’ipotesi investigativa, dove la quarantassettene Vita Di Bono e il marito di 54 anni Luigi Buccino sono stati trovati dal figlio, entrambi uccisi a coltellate.

Il sindaco

Anche il sindaco Marco Ballarini ha cercato di aiutare la comunità a capire cosa fosse successo, scrivendo su Facebook: “Una tragedia che colpisce duramente la nostra comunità, anzitutto preghiamo per queste due persone. Chiedo ai corbettesi in questo momento drammatico di non alimentare voci e di rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso”.

I vicini

I residenti invece volevano sapere. “Non abbiamo sentito nulla – hanno spiegato dal ristorante Al Noor – se non il via vai dei carabinieri. L’appartamento si trova nella palazzina che dà sul retro e sono dovuti passare da un vialetto interno per raggiungerlo”.

Il figlio

I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso erano stati allertati dal figlio ventiquattrenne della coppia, che ha anche una figlia che convive altrove con il fidanzato. Il ragazzo da qualche tempo si appoggiava a casa dei genitori perché nel suo appartamento era in corso una ristrutturazione.

La madre sofferente

Ed è stato lui, oltre ad alcuni vicini di casa, a riferire ai militari che la madre soffriva da tempo di disagio mentale, tanto che aveva ricevuto cure psichiatriche all’ospedale di Magenta. E un paio di anni fa aveva anche provato a togliersi la vita. La moglie casalinga e il marito muratore litigavano spesso, proprio a causa dei problemi della quarantasettenne. Sarebbe stata la donna, secondo la ricostruzione degli investigatori, ad accoltellare nel sonno il coniuge per poi a uccidersi nel letto con lo stesso coltello.