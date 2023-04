Coppia argentina vittima dell’A8 Morto in ospedale anche il marito

di Rosella Formenti

Era ricoverato dalla mattina di domenica 26 marzo in condizioni gravissime all’ospedale di Legnano Juan Carlo Iannuzzi, 67 anni, marito di Patricia Morales, la donna di 64 anni che ha perso la vita nell’incidente avvenuto sulla A8 tra Legnano e lo svincolo della A9 per Como – Chiasso, nel comune di Origgio. Nella serata di giovedì anche il sessantasettenne è deceduto, i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. Il figlio ha autorizzato l’espianto e la donazione degli organi, in un momento così tragico, con la perdita dei genitori, la decisione per salvare altre vite. I due coniugi italo argentini risiedevano da anni a Senago, nella mattinata di domenica, appena rientrati da un viaggio in Argentina, erano stati prelevati a Malpensa da una coppia di amici, marito e moglie, insieme in auto viaggiavano in direzione di Milano. All’improvviso, nel tratto tra Legnano e lo svincolo verso la A9, la tragedia: la loro vettura, una Renault Captur, alla cui guida c’era l’amico, è stata urtata con violenza da un Mercedes Van, veicolo del servizio di noleggio, il cui conducente, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada sul posto per i rilievi, non si sarebbe accorto che la vettura che lo precedeva si stavano fermando, segnalando con le quattro frecce il rallentamento per un incolonnamento.

Una distrazione che è stata fatale: l’impatto è stato violento, nell’urto Patricia Morales è morta sul colpo, i soccorritori l’hanno estratta dall’abitacolo ormai senza vita, feriti gravemente il marito, deceduto nella serata di giovedì e l’amica, ancora ricoverata, meno gravi i traumi dell’amico che era alla guida. Illeso invece il conducente del Mercedes Van che dopo l’incidente è stato sottoposto ad alcoltest e ad altri analisi per stabilire se stesse guidando sotto l’effetto di stupefacenti, l’esito è stato negativo. Iannuzzi e la moglie erano rientrati da un viaggio in Argentina, a Verona li attendeva il figlio, che non potrà riabbracciare i genitori, morti a pochi giorni uno dall’altro, vittime del terribile incidente in autostrada.