Tempo di bilanci per la Coppa Bernocchi, andata in scena in una delle giornata peggiori dal punto di vista del meteo. I ciclisti hanno corso più di quattro ore sotto un vero e proprio acquazzone con strade spesso e volentieri trasformate in ruscelli. Nonostante questo non si sono segnalati incidenti di rilievo lungo tutto il percorso. "Non è facile correre per quattro ore sotto un acquazzone del genere, è stata una bella gara e siamo soddisfatti, per noi, per il ciclismo, per la nostra città Legnano". Queste le parole del presidente dell'U.S. Legnanese 1913, Luca Roveda.

"Ci siamo ritrovati a dover gestire una situazione non certo semplice. I nostri volontari, dopo settimane di lavoro, sono in strada da questa mattina alle cinque; abbiamo curato ogni cosa nei minimi particolari perché - quando organizziamo questa gara - pensiamo soprattutto alla sicurezza degli atleti. La cosa più importante è la sicurezza, soprattutto di questi ragazzi che hanno fatto una gara fantastica". La 102° edizione della Coppa Bernocchi è stata collocata in modo strategico nel calendario delle grandi competizioni internazionali, con la partecipazione delle grandi firme del ciclismo. Adesso è il tempo dei ringraziamenti.

"Sono tante le persone che vogliamo ringraziare a partire da regione Lombardia e città di Legnano che hanno patrocinato l'evento, con uno speciale ringraziamento al sindaco di Legnano Lorenzo Radice che, unitamente all'assessore Guido Bragato, ha seguito con molta attenzione i tanti risvolti organizzativi. Grazie alla prefettura, allapolizia di stato, alla polizia locale e alle forze dell'ordine. Un enorme grazie ai volontari e collaboratori che, proprio come il campione Remco Evenempoel, hanno dato grande prova di volontà, determinazione e lavoro di squadra per consentire lo svolgimento della gara nonostante le condizioni metereologiche proibitive. Ultima, ma di certo non ultima, grazie alla città di Legnano e di tutti i paesi attraversati dal nostro percorso, ai cittadini, con i quali ci scusiamo per i disagi alla circolazione, ma che vogliamo ringraziare per le tantissime attestazioni di stima dimostrate".