Legnano (Milano), 7 settembre 2019 - La centounesima edizione della Coppa Bernocchi del prossimo 15 settembre sarà a forti tinte azzurre, perché dopo le premiazioni il ct Cassani al Castello diramerà i convocati per il campionato mondiale nello Yorkshire del 29. La Bernocchi che fu corsa per la prima volta nel 1919 come ha sottolineato durante la presentazione di ieri mattina a Palazzo Malinverni il commissario prefetizzio vicario Giuseppe Mele ha avuto "una straordinaria continuità, perché non ha avuto interruzioni nemmeno durante il periodo bellico". E la Federazione Ciclistica Italiana ha voluto suggellare questo prestigio programmando per le 18 di domenica 15 presso il Castello la conferenza stampa in cui verranno annunciati gli azzurri che tenteranno la conquista della maglia iridata alla presenza del presidente federale Renato Di Rocco.

"Proprio in questa circostanza che ci onora profondamente - ha poi annunciato Luca Roveda, presidente dell’Us Legnanese - verrà presentata la nuova maglia azzurra che sarà indossata da tutte le nazionali con la scritta "Non mollare fino alla fine" in omaggio a Felice Gimondi, recentemente scomparso e nella ricorrenza di quello che sarebbe stato il suo 77° compleanno". Come spiegato poi dai vicepresidenti Gianni Dolce e Roberto Taverna la Coppa Bernocchi che dopo il ritrovo in mattinata in largo Tosi, partirà verso mezzogiorno da via XX settembre, prevede la novità di cinque traguardi volanti tra San Giorgio su Legnano, Parabiago, Nerviano per i 100 anni della locale società ciclistica, San Vittore Olona e Busto Arsizio e dopo il circuito in valle Olona, è stato riconfermato il circuito di tre giri a Legnano prima dell’arrivo in viale Toselli verso le 16.15.

Tutte le migliori squadre sono iscritte e i tifosi sognano la partecipazione di Nibali anche se il percorso e le caratteristiche della corsa dovrebbero favorire un velocista e non è detto che qualche ‘outsider’ se in gran forma in quella giornata provi ad entrare nella storia mettendo il proprio nome nell’albo d’oro della corsa con tratti simili al prossimo mondiale. Venerdì 13 a partire dalle 18 in piazza San Magno ci sarà la presentazione delle squadre al pubblico con la presenza del ct Cassani e della nazionale, mentre per stasera in Regione Lombardia è previsto il Gran Galà.