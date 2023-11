Convenzione coi lilla: "da formalizzare"

Quest’anno le corse di addestramento si svolgeranno al Mari, per i prossimi anni non è detto. È l’assessore allo Sport e al Palio Guido Bragato a spiegare la situazione: "La decisione di ambientare le corse al Mari non è certo una sorpresa assoluta – spiega Bragato -: nella convenzione di giugno, Ac Legnano si impegnava a definire eventuali modifiche alla convenzione stessa in senso di collaborazione con altre manifestazioni o realtà cittadine e in particolare le manifestazioni del Palio. Si andrà in questa direzione anche se al momento non è stata ancora formalizzata la convenzione con Fondazione Palio per il 2024". La strada sarà d’ora in poi quella di "riprendersi" il Mari a inizio aprile per le preparatorie, al lordo di eventuali altre soluzioni future per la pista nel medio termine? "No, non arriverei a conclusioni così definite anche perché la convenzione con Ac Legnano è annuale. Le "soluzioni future" sono complesse, ma dobbiamo provarci…". Quindi ogni anno fa storia a sé al momento? "Con Ac Legnano il testo di giugno prevede anche un tavolo per studiare soluzioni a medio termine, compreso l’affidamento pluriennale. Se la società rimarrà questa, ci hanno chiesto questo impegno e noi siamo disponibili a valutarlo".P.G.