Controllo di vicinato, settimo gruppo: a lezione dalla polizia

È nato il settimo gruppo di controllo di vicinato. Le famiglie aderenti all’iniziativa (una trentin), residenti tra via Marnate, via Monterosa, via Stelvio e viale Italia, hanno partecipato l’altra sera in Comune a un incontro di formazione con il comandante della polizia locale Francesco Nicastro.

Complessivamente i nuclei familiari impegnati nel presidio del territorio sono duecento. "L’amministrazione comunale aderisce al progetto “controllo di vicinato“ dal 2015 - dice il sindaco Mirella Cerini -. Il programma di mandato, volto a sostenere le forme di sicurezza partecipata, promuove la cultura dell’autoprotezione verso situazioni sospette, mirando a coinvolgere i cittadini in modo attivo e organizzato, attraverso la segnalazione di criticità alle forze dell’ordine. Valorizzando al massimo tutte quelle attività e quelle sinergie di cooperazione con i cittadini, oltre a garantire una maggior sicurezza soprattutto per le fasce più fragili, si può contribuire a creare un forte senso di appartenenza alla comunità".

Silvia Vignati