Controlli sul Sempione a Legnano: denunce, patenti ritirate e street tutor

Quattro denunce per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che hanno condotto a quattro patenti ritirate: è questo il dato principale che emerge dai controlli sulle strade del territorio compiuti nella notte di sabato dalla polizie locali dell’asse del Sempione coinvolte nel progetto operativo finanziato da Regione Lombardia. I servizi hanno riguardato i Comandi di Legnano, Parabiago e Pogliano-Nerviano, con una decina di operatori impegnati sino alle 2 di notte, e hanno interessato in particolare l’ambito della sicurezza stradale. I controlli avevano come obiettivo principale, infatti, prevenire e reprimere la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti e le condotte di guida più pericolose: sono stati controllati in tutto 85 veicoli, 34 sono state le violazioni al codice della strada contestate e 24 conducenti sono stati sottoposti ad alcol test, mentre uno solo al drug test. A fine serata sono state quattro le denunce per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti che, come detto, hanno infine condotto al ritiro di quattro patenti. Gli agenti della Polizia locale di Pogliano hanno anche contestato il reato di sostituzione di persona a un conducente che ha fornito le generalità di un altro soggetto. Nella stessa serata di sabato ha preso il via anche il servizio di controllo nelle zone della movida di Legnano affidato agli "street tutor": quattro operatori privati, dalle 10 alle 2 del mattino di ogni sabato, si muoveranno d’ora in poi nelle zone più frequentate della città per "sensibilizzare i cittadini sulla disciplina vigente riguardo obblighi e divieti a tutela della vivibilità e decoro della città, con un’attività che invita a osservare un comportamento rispettoso dei principi della buona educazione e della convivenza civile". Nella sostanza si tratta di un tentativo di prevenire i disordini e i comportamenti illegali che hanno caratterizzato alcune zone della città.Paolo Girotti