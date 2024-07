Legnano (Milano), 11 luglio 2024 – Settanta persone controllate e 41 veicoli ispezionati. Sono due numeri che hanno contraddistinto una intensa giornata di controlli da parte della Polizia di Stato. La giornata in cui le pattuglie hanno passato al setaccio la città è stata quella di ieri in concomitanza con l’apertura serale dei negozi. Una particolare attenzione è stata riservata ai compro oro, nell’ottica di prevenire reati come il riciclaggio. Anche attraverso il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, la Sezione amministrativa del commissariato di Legnano ha controllato tre esercizi in corso Sempione e sulla Saronnese, oltre a due a centri massaggi in corso Garibardi e via Vittoria, senza rilevare irregolarità. Sul fronte della pubblica sicurezza gli agenti hanno controllato inoltre quattro strutture alberghiere per verificare la regolare e tempestiva registrazione dei clienti e la corretta e tempestiva comunicazione delle schedine alloggiati alla Questura.

Nella serata, in occasione dell'apertura straordinaria delle attività commerciali nel centro cittadino, la Polizia ha intensificato la prevenzione e il controllo del territorio prevedendo una pattuglia appiedata che ha preso contatti con gli esercenti, ha monitorato Piazza San Magno, largo Seprio e piazza Don Sturzo. Controlli anche in un bar, dove cinque delle 24 persone presenti sono risultate avere dei precedenti.