Controlli in città. Un arrestato e due denunciati

Servizio straordinario di controllo del territorio a Saronno. Coordinato dalla polizia di Stato di Varese, ha visto il concorso di equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano, della polizia ferroviaria, dell’Arma dei carabinieri e della polizia locale. Obiettivo: potenziare l’azione di prevenzione e il monitoraggio delle zone note per la presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale. Nel corso del servizio è stato tratto in arresto un soggetto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, altri due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni di sorveglianza speciale e per spaccio di stupefacenti. Contestati illeciti amministrativi, 305 le persone controllate.