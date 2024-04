Contrada San Martino: investitura e festa. C’è già aria di Palio

Cerimonia di investitura, ieri pomeriggio, per la reggenza della contrada di San Martino. La cerimonia si svolta, per la parte strettamente religiosa, nella chiesetta dedicata al santo di Tours patrono di questa parte della città e successivamente nel cortile del Museo Sutermeister. La Reggenza di contrada è composta dalla gran priore Cristina Moretti, dal capitano Davide Barone e dalla castellana Federica Canton. Una reggenza “esperta”: per Moretti e Barone è il quarto anno in cui assolvono il compito di rappresentare la contrada. Dopo il giuramento dei reggenti c’è stata l’ufficialità dei vari altri incarichi di contrada: Luca Barlocco è vice gran priore, Daniele Cerana scudiero, Marida Cattaneo gran dama, Benedetto Negri gonfaloniere. Quindi la cerimonia è proseguita con l’altrettante atteso momento dei battesimi di contrada per i bambini nati nel corso dell’anno. Quindi la festa proseguita con la cena che si è svolta nel maniero. Nella casa dei contradaioli biancoblù in questo mese si terrà la sagra del carciofo e della salsiccia di Bra nei giorni 12, 13 e 14 aprile, il cenino dei ragazzi il 19 e la tradizionale festa di primavera dal 24 aprile al 5 maggio, durante la quale ci sarà anche l’appuntamento dei Manieri aperti.

R.Le.