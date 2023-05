Conflitti in famiglia Mille minori in carico ai Servizi sociali Pagano dieci Comuni

di Paolo Girotti

Mille utenti in carico dalla tutela minori nei dieci Comuni serviti alla fine del 2022: è questo uno dei dati che hanno caratterizzato il lavoro dello scorso anno dell’azienda sociale del Legnanese So.Le. e che sono contenuti nella nota al bilancio passato al vaglio delle commissioni consiliari due giorni fa. Al 31 dicembre del 2022 i mille minori in carico al servizio erano il risultato di 399 nuove situazioni prese in carico a partire dal primo gennaio; le dimissioni del periodo erano state 306 e quindi gli utenti a inizio periodo, nel gennaio del 2022, erano in tutto 907. "Principalmente emerge un dato in continua crescita negli ultimi anni, riferito alla conflittualità familiare (14,5 % con un trend di + 4,5 %) - viene spiegato nelle note che provano ad approfondire il significato dei numeri -. Questa problematica caratterizza un numero sempre maggiore di incarichi che il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni sono costretti a inviare al Servizio di Tutela Minori e alla sempre maggiore complessità della situazioni che spesso oltre a coinvolgere interamente i nuclei familiari, richiedono tempi di interventi lunghi e protratti nel tempo con difficili percorsi di risoluzione positiva". Sempre nella differenziazione della casistica, rimane sostanzialmente stabile il dato relativo ai procedimenti penali in carico (15%). "Altro dato da evidenziare - continua la relazione - è l’aumento del disagio psico-sociale dei genitori, che è passato dal 3,6% al 5,9% con un aumento del 2,3%. Significativi sono gli aumenti connessi a problematiche di origine psichiatrica o collegata all’utilizzo di sostanze". Un altro dato significativo è quello relativo alla percentuale di Msna (minori stranieri non accompagnati): dati che nel 2021 erano intorno allo 0,3% nel 2022 hanno visto un importante incremento del 5%.

Un elemento che, collegandolo alla nazionalità dei minori segnalati, è riconducibile all’emergenza ucraina. La maggior parte dei casi di ragazzi seguiti dalla tutela (i Comuni sono Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese) si concentra come naturale a Legnano, +con 298,5 casi alla fine del 2022.