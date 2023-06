Condomino dimentica un pentolino sul fornello Tutti fuori dal palazzo

Si sono trovati con tantissimo fumo nero e maleodorante per le scale e quindi hanno lasciato gli appartamenti e hanno dato l’allarme. E’ l’emergenza vissuta mercoledì pomeriggio in un condominio in via Pirandello.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che stavano rientrando da un intervento. Le cause del fumo sono state presto trovate: un pentolino dimenticato sul fuoco da un condomino. Un vicino è intervenuto per “spegnerlo” ma poi a risolvere l’emergenza sono stati i vigili del fuoco che hanno anche con potenti ventilatori aspirato il fumo cercando di ridurre al minimo i disagi per i condomini.

S.G.