Il rinvio del concerto dei Punkreas a Legnano, le ragioni del sindaco

Legnano – “Vengono meno i concerti, ma non la cerimonia in piazza, che è il vero cuore del 25 aprile”: è così che il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, sostiene la decisione di rimandare il concerto dei Punkreas e fare a meno anche del concerto della banda.

“Alla luce del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco dal Governo nazionale con modalità decisamente anomale - spiega Radice -, abbiamo preso una decisione netta sulle modalità di celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione: mantenere i momenti cerimoniali e rinviare quelli di festa. È un’impostazione, questa, decisa di comune accordo con Anpi e Centro civico Pertini, per il rispetto dovuto alla figura di Papa Francesco e per tenere unita la Comunità”

“Abbiamo distinto – prosegue il sindaco -: si mantiene quello che è celebrazione, si rinvia tutto il resto. Con fermezza inoltre rivendico che, come sindaco, se mi avessero detto di non celebrare il 25 aprile, sarei comunque sceso in piazza assumendomi tutte le responsabilità del gesto, ma aver scelto di rinviare alcuni festeggiamenti legati al 25 aprile non significa tradirne lo spirito”.