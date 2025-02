Concerto multimediale sul Medioevo e la figura femminile

La cultura torna protagonista con I Pomeriggi della Biblioteca, un nuovo ciclo di incontri che intreccia storia, arte, scienza e attualità in un percorso ricco di approfondimenti e suggestioni. La rassegna, che si sviluppa attraverso una serie di appuntamenti pomeridiani, prenderà il via il 4 marzo alle ore 15.00 con "La bionda treccia", un concerto multimediale in cui Maurizio Padovan guiderà il pubblico alla scoperta della figura femminile nel Medioevo. Attraverso musica, racconti e poesie di trovatori e novellieri, si esploreranno immagini e simboli che hanno segnato la rappresentazione della donna nell’epoca medievale.