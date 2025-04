Con Leonardo ai fornelli rinascimentali

Patrizia Rossetti (nella foto) non è una semplice autrice di libri di cucina: lei intreccia storia, letteratura e arte con il mondo dell’enogastronomia. E così riesce a far rivivere personaggi celebri ed eventi storici attraverso i sapori e le tradizioni culinarie che li hanno accompagnati. Dopo aver esplorato il legame tra Manzoni e la cucina de I Promessi Sposi, dopo aver rievocato i menu di bordo del Titanic e svelato i segreti gastronomici della vita monastica, l’autrice torna con “Leonardo da Vinci e l’Arte del cucinare“: dalla giovinezza in un laboratorio di pasticceria alle esperienze come cuoco e organizzatore di sontuosi banchetti per le corti rinascimentali fino alla progettazione di strumenti ancora oggi utilizzati nelle cucine moderne. La presentazione si tiene stasera alle 18,30 al Centro Civico Pertini - Il Salice.