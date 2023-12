Come cambia la città. Incontro pubblico

Come cambierà la città nella zona che va da piazza San Magno al Cimitero Monumentale e attraverso quali "lavori in corso"? Per illustrare i progetti di lavori pubblici che stanno interessando questa parte di territorio l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro che si terrà questa sera alle 21 nella sala riunioni del comando della Polizia locale in corso Magenta, 171. Gli interventi sono quelli finanziati con risorse a valere sul Pnrr o con risorse dell’Unione europea erogati dalla Regione Lombardia ("La scuola si fa città") che superano i 17 milioni di euro. I progetti, già attuati, in corso oppure ancora da realizzare, interessano la Sala Ratti, le scuole de Amicis e Bonvesin della Riva, l’ex liceo di via Verri, la piscina "Ferdinando Villa, palazzina ex GIL di via Milano e altri lavori sul parco Pattani, il Parco Castello, la scuola De Amicis, la piazza Mercato.