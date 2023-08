Col nuovo auditorium da duecento posti a San Vittore Olona: un frutteto per gli studenti

Un auditorium nuovo di zecca per San Vittore Olona. Al via il cantiere per uno spazio polifunzionale con oltre 200 posti a sedere come "luogo della cultura, uno spazio per la comunità e la sua identità" che costerà 485mila euro. Il Comune ha emesso un’ordinanza che vieta la sosta in via XXIV Maggio davanti al civico 25 sino al termine dell’opera. Il primo lotto di intervento riguarda la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della scuola secondaria di I grado Leopardi. Sorgerà anche un frutteto didattico nello spazio verde dell’istituto, con sette alberi da frutto di varietà autoctona e cinque alberi di Orniello: specie già presente nell’area verde della scuola. Un progetto elaborato con la Fondazione Minoprio e con una finalità didattica.

"Sarà uno spazio in cui i giovani studenti potranno prendere confidenza con il verde – spiega il primo cittadino Daniela Rossi –. In questo contesto i ragazzi impareranno a prendersi cura degli alberi e potranno sviluppare un’educazione ambientale". Il nuovo edificio sarà costruito, al margine sud-est della scuola Leopardi, lungo la via XXIV Maggio. Saranno abbattuti quattro alberi che saranno poi sostituite da nuove essenze. Le facciate poi, presenteranno pannelli di gres porcellanato. La struttura avrà una uscita indipendente e nel contempo sarà collegata con l’Istituto. La superficie lorda è di circa 277 metri quadri e sarà alto circa cinque metri. Ch.S.