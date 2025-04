Coca in auto. Patteggia 2 anni e 8 mesi

Ha concordato una pena a due anni e otto mesi di reclusione l’uomo arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto un mese fa circa a Cuggiono. Difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, ha patteggiato la pena, mentre le due persone – un uomo residente a Robecchetto con Induno e un altro residente a Magenta – che si trovavano con lui sono stati assolti, senza alcuna restrizione. Compreso l’obbligo di firma che è decaduto contestualmente al pronunciamento del giudice.

Un mese fa circa i tre si trovavano a bordo di un’auto intercettata dai carabinieri nella zona di via Foscolo a Cuggiono. Insospettiti, avevano imposto l’alt alla vettura. Per tutta risposta il conducente, alla vista dei militari, aveva accelerato cercando di dileguarsi ma si era infilato in un vicolo cieco. I carabinieri hanno così fermato i tre. Perquisendo il veicolo i militari hanno trovato 140 dosi di cocaina per un totale di circa 60 grammi. Da lì la decisione di estendere i controlli anche alle varie abitazioni dove erano stati trovati circa 15mila euro. Erano scattate le manette per tutti e tre, con l’ipotesi che fossero i fornitori degli spacciatori della zona. il giudice aveva convalidato gli arresti.

Il pm aveva chiesto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere. Diversa la conclusione del giudice che aveva disposto solo l’obbligo di firma per il robecchettese e il magentino. In carcere era stato trasferito solo il turbighese che lì è rimasto sino al patteggiamento con il conseguente accordo sull’entità della pena.

Graziano Masperi