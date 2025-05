L’ultimo saluto al vigile del fuoco. Lo straziante suono delle sirene ha dato l’addio a Fabio Di Fulco

Una folla commossa ha riempito la basilica di San Martino a Magenta per rendere l’ultimo saluto a Fabio Di Fulco, 54 anni, il vigile del fuoco volontario del distaccamento di via Zara che ha perso la vita in un incidente stradale a Boffalora Sopra Ticino. Dopo la cerimonia i vigili del fuoco volontari si sono sistemati attorno ai mezzi e si è svolto un rito straziante, quello del toccante suono delle sirene dei mezzi spiegati sul sagrato della basilica.

Un omaggio all’amico volontario che ha condiviso momenti importanti, gioia e dolori con i colleghi di sempre, durante la sua attività di vigile del fuoco. Fabio era un uomo dal cuore grande, pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. Una persona che dedicava il proprio tempo al volontariato in un settore irto di difficoltà, dove è fondamentale essere sempre preparati. Un uomo che dedicava la vita all’anziana mamma Giovanna. A salutarlo anche gli amici delle associazioni che spesso i vigili del fuoco incontrano durante i loro interventi: Croce Bianca, Protezione civile e tutte le persone che lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzarlo.

Intanto proseguono le indagini per chiarire la dinamica del terribile incidente che ha strappato alla vita il magentino. Avvenuto lungo quella via Magenta – all’altezza della Vetropack di Boffalora – spesso teatro di incidenti. L’impatto tra due auto è stato devastante, al punto che il veicolo su cui viaggiava Di Fulco si è letteralmente accartocciato. Illeso ma sotto choc il conducente dell’altra auto. Come da prassi la Procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo, atto necessario per accertare i fatti e le responsabilità dell’accaduto.

Graziano Masperi