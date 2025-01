Ciclista investito in via Garavaglia. È caccia al pirata

È ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che ieri ha coinvolto un ciclista, travolto da un’auto in fuga. Erano le 12,30 quando, in via Enrico Garavaglia, il 54enne si trovava in sella alla sua bicicletta. A quel punto, sarebbe stato urtato da un veicolo poi allontanato dal luogo del sinistro. Per soccorrere il ferito sono intervenuti l’equipaggio della Croce Bianca di Sedriano e l’autoinfermieristica. L’uomo è stato valutato, stabilizzato e trasferito all’Humanitas di Rozzano in codice giallo. Sono in corso le indagini per identificare l’automobilista, ma sono pochi gli elementi in mano degli investigatori.

Sul punto dell’incidente non sarebbero state trovate tracce del veicolo e nemmeno di eventuali frenate. Nessuno sarebbe riuscito a fornire elementi importanti per poter risalire al mezzo. Questo almeno nell’ora successiva all’accaduto. Nessun ricordo da parte del 54enne. Un incidente che ricorda quanto successo a Santo Stefano ad Albairate. Lungo la strada che porta a Castelletto di Abbiategrasso una donna stava viaggiando in bicicletta quando è stata investita da un’auto. Sul posto, oltre all’ambulanza, era arrivato anche l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale San Matteo di Pavia. Via per Castelleto ad Albairate dispone di una pista ciclabile protetta dalla transenna a lato del Naviglio Grande, utilizzata soprattutto per andare verso Abbiategrasso. Procedendo da Castelletto di Abbiategrasso verso Albairate sono però pochi i ciclisti che la utilizzano, preferendo rimanere sulla carreggiata.

Graziano Masperi