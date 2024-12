Ciclista imbocca l’autostrada A8. La Volante evita guai peggiori

Ciclista in autostrada sulla A8: scatta l’allarme a Legnano. Momenti di sconcerto nel pomeriggio di lunedì, quando è stato avvistato sull’autostrada A8 Milano-Varese. La segnalazione è arrivata intorno alle 18 da un cittadino di Cerro Maggiore, che ha notato l’uomo entrare in bicicletta allo svincolo di Legnano in direzione Varese. "Sembrava diretto verso l’uscita di Castellanza", racconta il cerrese, che non ha esitato a chiamare il 112. La situazione, insolita e pericolosa, ha richiesto l’intervento di una volante per evitare guai peggiori. Per questo cittadino però, non è stata la prima esperienza del genere. "Qualche mese fa – aggiunge – mi era già capitato di segnalare un uomo su un monopattino elettrico sull’autostrada A9, tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate".