Chiuso il laghetto di Cantone Niente più pesca né relax

Da ieri è chiuso al pubblico il laghetto di Cantone, nato dalla riqualificazione dell’area di una vecchia cava e divenuto parte integrante del Parco del Roccolo. Situato a cavallo fra i comuni di Pogliano e Nerviano, uno delle zone più gettonate dai nervianesi non sarà più accessibile. Il motivo? La convenzione è stata interrotta, dal parco del Roccolo, per un’inadempienza contrattuale dell’affittuario. "Che ne sarà ora di quest’area? Si dovrà decidere e trovare un sistema di gestione che sia sostenibile" spiega l’assessore Sergio Parini. Niente più pesca, niente passeggiate e neppure wakebord estivo visto che i cancelli sono adesso chiusi in via definitiva. Il sindaco di Pogliano, Carmine Lavanga, ha spiegato: "E’ da sempre il punto di riferimento dei poglianesi. Molti di loro ancora oggi andavano lì a giocare a carte. Sulla questione interviene anche l’ex sindaco Massimo Cozzi: "Ci risulta che la convenzione sia stata revocata dal Parco del Roccolo che ha dato il laghetto di Cantone in gestione. Abbiamo fatto una apposita interpellanza nel primo consiglio comunale di marzo a Nerviano. Ci auguriamo solo che l’area a verde venga resa fruibile il prima possibile alla cittadinanza, onde evitare che tutta quella bellissima area finisca nel degrado totale. Ma chiederemo le motivazioni che hanno portato alla chiusura". Ch.S.