Chiuso dai carabinieri negozio di alimentari Sanzioni per 4mila euro I Carabinieri di Varese, insieme a Nil e Nas, hanno effettuato un servizio di controllo in un esercizio commerciale, riscontrando carenze strutturali, non corretta applicazione della procedura Haccp e gravi carenze igienico-sanitarie. L'attività è stata chiusa con sanzioni per 4.000 euro.