Chiamata ai referendum. Possono debuttare 546 neo maggiorenni

Sono 45mila 479 su un numero totale di oltre 60mila residenti i legnanesi aventi diritto al voto che avranno la possibilità di recarsi ai seggi per la consultazione referendaria di domenica e lunedì e che sono stati distribuiti nei 49 seggi elettorali che saranno aperti in città. Di questi oltre 45mila potenziali votanti, 21mila 802 sono uomini e 23mila 677 donne: i maggiorenni chiamati al voto per la prima volta in questa occasione saranno invece 546. Per la seconda volta gli elettori legnanesi delle sezioni dalla 39 alla 47, che sino alle Regionali 2023 avevano votato alla scuola Manzoni, avranno come plesso elettorale di riferimento l’ex scuola Cantù. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per votare l’elettore dovrà esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale.

Per il rinnovo oppure il primo rilascio della tessera elettorale è necessario che il cittadino si rechi all’ufficio elettorale (o deleghi altra persona) presentando, in caso di tessera con i 18 spazi esauriti, la tessera completa e il documento d’identità; in caso di nuovo residente, la tessera del precedente Comune di residenza (se non in possesso, lo dichiarerà al momento del rilascio) e il documento d’identità; in caso di nuovo elettore (neo maggiorenne o acquisto della cittadinanza italiana), il documento d’identità; in caso di smarrimento/furto della precedente tessera elettorale di Legnano, infine, il documento d’identità. Ci sono poi le regole per il voto assistito: gli elettori che hanno necessità dell’assistenza di un accompagnatore per esprimere il proprio voto a causa di una infermità fisica (non psichica) possono presentarsi direttamente al seggio muniti del certificato medico rilasciato dall’Asst che attesti l’infermità oppure richiedere l’apposizione di un particolare timbro sulla tessera elettorale che attesti questa necessità e che è valido anche per tutte le consultazioni elettorali successive. Per l’apposizione del timbro è sufficiente recarsi all’ufficio elettorale con la tessera elettorale e il certificato medico rilasciato dalla Asst che attesti l’infermità fisica. Il Comune di Legnano offre poi anche un servizio di trasporto ai seggi, con idoneo mezzo, per gli elettori in carrozzina o con difficoltà di deambulazione:p er ulteriori informazioni contattare l’ufficio elettorale da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Paolo Girotti