Si rifà il manto delle strade. Obiettivo: più sicurezza

Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali approvati nel mese di febbraio, per un investimento complessivo di quasi mezzo milione di euro (oltre 480mila euro). Gli interventi sono partiti nelle vie Buonarroti e Gerenzano. Il piano di intervento include specifiche opere di ripristino del manto stradale, con fresatura dell’asfalto deteriorato e successiva posa di nuovo conglomerato bituminoso. Gli interventi sono mirati a risolvere problematiche legate a cedimenti, buche e disconnessioni, che compromettono la sicurezza di ciclisti, motociclisti, automobilisti e (non ultimi) pedoni. Una parte significativa dei lavori riguarderà anche il ripristino della segnaletica orizzontale. L’impresa incaricata ha già concluso i lavori nel tratto di via Gerenzano, compreso tra via da Vinci e via Brunelleschi, e in via Buonarroti. Le opere si sono poi spostate in via della Pace, proseguendo secondo il cronoprogramma stabilito. Il piano di manutenzione straordinaria stradale si inserisce nel più ampio programma di gestione e miglioramento delle infrastrutture comunali, previsto nel Documento unico di programmazione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre. Perseguendo inoltre l’obiettivo di un migliorato decoro urbano, il Comune sta proseguendo anche le operazioni di diserbo dei marciapiedi, con uno stanziamento complessivo di oltre 42mila euro.

S.V.