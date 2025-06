Gruppo Meta System, posti di lavoro salvi

Il salvataggio del Gruppo Meta System si è concluso con la decisione dell’aggiudicazione dell’azienda al Fondo Certina da parte del Tribunale di Bologna. Ieri, il Fondo Certina ha depositato una proposta di acquisto all’asta indetta dal Tribunale, quale unica azienda a partecipare al bando. Lo hanno reso noto i metalmeccanici di Cgil Cisl Uil in una nota congiunta: "Per gli oltre 500 addetti dell’azienda reggiana, che ha diversi impianti nel comune di Reggio Emilia e uno a Mornago in provincia di Varese, sarà garantito il passaggio alla nuova azienda per tutte e tutti, grazie all’accordo sindacale stipulato da Fim Fiom Uilm".

A dicembre scorso e a marzo di quest’anno, ricordano i sindacati, lavoratrici e lavoratori avevano lottato con scioperi a oltranza per ottenere migliori condizioni e garanzie del proprio posto di lavoro. "Ora, grazie all’acquisizione e agli accordi presi, sarà garantita continuità occupazionale insieme alla salvaguardia della contrattazione collettiva aziendale, oltre a un impegno dell’impresa ad anticipare le quote Inps dovute durante l’utilizzo di ammortizzatori sociali". "La vicenda della Meta System non si conclude qui – dichiarano Fim Fiom Uilm –. È stato raggiunto un grande risultato grazie alle lotte e alla partecipazione di lavoratrici e lavoratori, ma ora ci aspettiamo che venga attuato il piano industriale presentato al Mimit per garantire maggiori volumi produttivi sui siti italiani".Ch.S.