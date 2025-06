Gemellaggio musicale aperto a tutti gli studenti

Da oltre trent’anni è l’evento che unisce i giovani talenti di Abbiategrasso e Ellwangen, in Germania, e quest’anno si apre a tutti gli studenti musicisti del territorio abbiatense: il Laboratorio Musicale Daniele Maffeis Ets, in collaborazione con la scuola di musica Johan Melchior Dreyer di Ellwangen e con il Patrocinio del Comune di Abbiategrasso, ha presentato la nuova edizione di "Gemellaggio Musicale 2025", appuntamento ormai storico che dal 10 al 14 settembre trasformerà l’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso nel cuore pulsante di questa esperienza.

Studenti e studentesse avranno l’opportunità in questa occasione di incontrare i coetanei musicisti di Ellwangen, condividendo la passione per la musica e suonando insieme come una grande orchestra unita. Per partecipare al "Gemellaggio 2025" è richiesta una tecnica strumentale di base e una discreta capacità di lettura della musica. Il progetto è gratuito, ed è richiesto solo il versamento di una quota associativa a MaffeisLab. Per chi desidera vivere l’esperienza appieno, poi, c’è anche la possibilità di ospitare un ragazzo o una ragazza della scuola di musica tedesca.

L’orchestra del Gemellaggio ricambierà poi la visita dal 8 al 12 luglio 2026, quando sarà ospite delle famiglie tedesche a Ellwangen. In quell’occasione si terrà il grande concerto del gemellaggio.

P.G.