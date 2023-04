Cervi sulle strade del Varesotto Una raffica d’incidenti nella notte

Non sono solo i cinghiali che "spuntano" all’improvviso sulla strada, con la loro mole ostacoli pericolosi: nella notte tra martedi e ieri, mercoledì, sono stati i cervi a creare problemi agli automobilisti. Sono tre gli incidenti stradali di cui sono stati causa nel nord del Varesotto, nel Luinese.

Il primo incidente alle 2.50 a Germignaga: dopo il violento urto contro l’auto, che ha riportato danni, il cervo ferito si è rialzato ed è ritornato nell’area boschiva da dove si era allontanato. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l’automobilista, che è rimasto illeso.

Un secondo incidente, simile nella dinamica, ancora di mezzo l’ungulato, alle 5.20 sulla strada provinciale a Cremenaga. Un’ora più tardi a Cittiglio il terzo incidente: la macchina, alla cui guida c’era una donna, ha investito un cervo che poi è fuggito. Per la conducente per fortuna solo un grande spavento, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso.

Solo una settimana fa ancora un cervo all’improvviso, dopo aver saltato il new jersey a lato della carreggiata, è balzato sulla corsia della superstrada 336 per Malpensa, impossibile per l’autista di un furgone che sopraggiungeva in quel momento evitare l’impatto che è stato mortale per l’animale. Un urto violento con danni al veicolo ma fortunatamente illeso l’autista.

Ros.For.